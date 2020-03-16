Театр «Глобус» в Новосибирске загорелся перед детским спектаклем

Театр «Глобус» загорелся в Новосибирске в субботу во время сварочных работ, зрителей детского спектакля «Гуси-лебеди» экстренно эвакуировали, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожар произошел в субботу перед спектаклем «Гуси-лебеди». Загорелся утеплитель кровли на площади 15 квадратных метров. Администрация театра самостоятельно эвакуировала 583 человека, в том числе 55 человек персонала. В результате происшествия пострадавших нет.

«Во время сварочных работ на крыше произошло задымление, которое было вовремя замечено… Задымление устранено, все спектакли будут идти согласно репертуару. В ближайшее время мы сообщим вам о дате спектакля «Гуси-лебеди», который вы сможете посетить вместо сегодняшнего, или о способе возврата средств», — сообщается на сайте театра.