НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Россия ограничила авиасообщение с Европой

Источник:
Sibnet.ru
77 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Россия с 16 марта ограничила регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза из-за коронавируса. В список государств также попали Швейцария и Норвегия.

При этом регулярные рейсы из Москвы в столицы стран ЕС и обратно, а также чартерные рейсы в эти города сохраняются до вывоза российских граждан домой. Решение принято в целях обеспечения безопасности государства и защиты здоровья населения.

Полеты могут выполняться только в столицы государств из терминала F Шереметьево. После полного вывоза граждан чартерные рейсы могут быть отменены. Введенные в России ограничения пока не коснутся Великобритании.

Кроме авиационных перевозок, активно сокращается международное сообщение по железной дороге. На данный момент временно ограничено сообщение с Францией, Германией, Чехией, Молдавией, Польшей, Монголией, с 17 марта приостановится движение поездов в Латвию.

Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса 11 марта. По данным ВОЗ, случаи инфицирования к настоящему моменту зафиксированы в 123 странах и территориях, всего в мире более 160 тысяч зараженных COVID-19.

Тема: Распространение коронавируса
Отмечены первые случаи заражения коронавирусом внутри России
Раскрыт результат теста Трампа на коронавирус
«Йокерит» отказался от участия в розыгрыше Кубка Гагарина
Число инфицированных коронавирусом в России резко выросло
смотреть все
Жизнь #Транспорт и дороги #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия ограничила авиасообщение с Европой
•
Отмечены первые случаи заражения коронавирусом внутри России
•
Часть россиян лишат права на приобретение оружия
•
Раскрыты характеристики бюджетного смартфона Nokia 5.3
Подробности
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Обнуление Путина: как изменится Конституция
•
Рейтинг вирусной опасности: куда ехать не стоит
Как это работает
•
World of Warships подарила бонусы абонентам РТК
•
Идеи для популярного блога в Инстаграме
•
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
•
Как сдать невозвратный авиабилет
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Дудинка на Крайнем Севере осталась без отопления и горячей воды
Сибирь 15.03.2020 15:28
Жителя Приангарья обвинили в убийстве ребенка в 2004 году
Сибирь 15.03.2020 14:45
Первую благотворительную пекарню откроют в Новосибирске
Сибирь 15.03.2020 10:06
Дети сгорели в частном доме в Иркутской области
Сибирь 15.03.2020 02:21
Самое популярное
WhatsApp начнет автоматически удалять сообщения
7657
iPhone 12 получит удивительную 3D-камеру
5852
Ургант высмеял красноярцев за бурятский театр «Байкал»
3854
Обвиняемый в убийстве 7 лет скрывался в тайнике на балконе в Ачинске
3677
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия ограничила авиасообщение с Европой
•
Отмечены первые случаи заражения коронавирусом внутри России
•
Часть россиян лишат права на приобретение оружия
•
Раскрыты характеристики бюджетного смартфона Nokia 5.3
Подробности
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Обнуление Путина: как изменится Конституция
•
Рейтинг вирусной опасности: куда ехать не стоит
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Darkin Sral

США пытаются втянуть Россию в гонку вооружений, сами каках налепили под названием F-35 и теперь на нас...

Е. Рудаков

За то старый су24 полезен. Наполнил американские памперсы с " дональда пука " на раз и даже невидимкой...

nicollaich

Яжематери и в обычном режиме недовольны работой школ и обвиняют учителей в неуспеваемости детей. А уж...

Nik3316

может Саудовской Аравии тоже посоветуешь закупить запас нефти... это из того же бреда)))ее перерабатывать...

anbel13

Как удобно, перед переписанием конституции.