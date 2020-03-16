Россия ограничила авиасообщение с Европой

Россия с 16 марта ограничила регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза из-за коронавируса. В список государств также попали Швейцария и Норвегия.

При этом регулярные рейсы из Москвы в столицы стран ЕС и обратно, а также чартерные рейсы в эти города сохраняются до вывоза российских граждан домой. Решение принято в целях обеспечения безопасности государства и защиты здоровья населения.

Полеты могут выполняться только в столицы государств из терминала F Шереметьево. После полного вывоза граждан чартерные рейсы могут быть отменены. Введенные в России ограничения пока не коснутся Великобритании.

Кроме авиационных перевозок, активно сокращается международное сообщение по железной дороге. На данный момент временно ограничено сообщение с Францией, Германией, Чехией, Молдавией, Польшей, Монголией, с 17 марта приостановится движение поездов в Латвию.

Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса 11 марта. По данным ВОЗ, случаи инфицирования к настоящему моменту зафиксированы в 123 странах и территориях, всего в мире более 160 тысяч зараженных COVID-19.