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Психолог объяснил отсутствие страха у россиян перед эпидемией

Источник:
«Известия»
129 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Россияне в силу своей исторический закалки намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, считает клинический психолог Михаил Хорс.

Граждане России закалены серьезными испытаниями в истории страны, среди которых пандемия коронавируса далеко не самая страшная, полагает психолог. «Нам было и есть нечего в стране — конец 80-х – начало 90-х, и войнуха на улицах, и разгул преступности, бандитизма», — приводят «Известия» слова эксперта.

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Хорс отметил, что молодые россияне все же больше опасаются этой болезни, чем их родители. Как считает психолог, это связано с тем, что у молодежи нет такого опыта преодоления неурядиц, как у старшего поколения. Кроме того, родители зачастую стараются оградить детей от реалий жизни.

В среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

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Топ комментариев

Darkin Sral

США пытаются втянуть Россию в гонку вооружений, сами каках налепили под названием F-35 и теперь на нас...

Voennii

Когда враги ругают это хорошо.

Е. Рудаков

За то старый су24 полезен. Наполнил американские памперсы с " дональда пука " на раз и даже невидимкой...

Nik3316

может Саудовской Аравии тоже посоветуешь закупить запас нефти... это из того же бреда)))ее перерабатывать...

great_america

Наверно с особым удовольствием подписал.