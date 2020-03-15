Психолог объяснил отсутствие страха у россиян перед эпидемией

Россияне в силу своей исторический закалки намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, считает клинический психолог Михаил Хорс.

Граждане России закалены серьезными испытаниями в истории страны, среди которых пандемия коронавируса далеко не самая страшная, полагает психолог. «Нам было и есть нечего в стране — конец 80-х – начало 90-х, и войнуха на улицах, и разгул преступности, бандитизма», — приводят «Известия» слова эксперта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как распознать коронавирус: первые симптомы

Хорс отметил, что молодые россияне все же больше опасаются этой болезни, чем их родители. Как считает психолог, это связано с тем, что у молодежи нет такого опыта преодоления неурядиц, как у старшего поколения. Кроме того, родители зачастую стараются оградить детей от реалий жизни.

В среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.