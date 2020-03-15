Шеф-повар указал на главную ошибку при приготовлении борща

Распространенной ошибкой во время приготовления борща является добавление в него овощной зажарки, рассказал украинский шеф-повар Антон Самойлов.

Из-за этого суп становится слишком жирным, что портит его вкус. Он объяснил, что поджарка является овощным аналогом мяса, то есть используется для создания жирного наваристого бульона.

«Если сделать богатую зажарку, а потом добавить ее в не менее богатый мясной бульон — получится катастрофа», — приводит РБК слова повара.

В связи с этим для борща, приготовленного на мясном бульоне, повар рекомендует не жарить свеклу, морковь и лук, а тушить их без добавления масла или же сразу, без обработки, добавить эти ингредиенты в бульон.