Отмечены первые случаи заражения коронавирусом внутри России

Три россиянина заразились коронавирусом от других заболевших на территории России, а не привезли его из-за границы, сообщает Роспотребнадзор.

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Остальные заболевшие в последние две недели посещали зарубежные страны — Италию, Францию, Австрию, Германию, Испанию, Польшу, Швейцарию, говорится в сообщении ведомства

Всего за последние сутки в России выявили 14 новых случаев коронавирусной инфекции.

Общее число заболевших в России составляет 59 человек. Из них 56 — россияне, двое — граждане Китая и один итальянец. Часть из них уже выздоровели и выписались из больниц.