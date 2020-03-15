НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Отмечены первые случаи заражения коронавирусом внутри России

Источник:
Sibnet.ru
436 0
Фото: © UK Department for International Development

Три россиянина заразились коронавирусом от других заболевших на территории России, а не привезли его из-за границы, сообщает Роспотребнадзор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМишустин обратился к россиянам

Остальные заболевшие в последние две недели посещали зарубежные страны — Италию, Францию, Австрию, Германию, Испанию, Польшу, Швейцарию, говорится в сообщении ведомства

Всего за последние сутки в России выявили 14 новых случаев коронавирусной инфекции.

Общее число заболевших в России составляет 59 человек. Из них 56 — россияне, двое — граждане Китая и один итальянец. Часть из них уже выздоровели и выписались из больниц.

Тема: Распространение коронавируса
Раскрыт результат теста Трампа на коронавирус
«Йокерит» отказался от участия в розыгрыше Кубка Гагарина
Число инфицированных коронавирусом в России резко выросло
Названы отличия коронавируса от гриппа
смотреть все
ЧП #Происшествия #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Отмечены первые случаи заражения коронавирусом внутри России
•
Часть россиян лишат права на приобретение оружия
•
Раскрыты характеристики бюджетного смартфона Nokia 5.3
•
Шеф-повар указал на главную ошибку при приготовлении борща
Подробности
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Обнуление Путина: как изменится Конституция
•
Рейтинг вирусной опасности: куда ехать не стоит
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
Как это работает
•
World of Warships подарила бонусы абонентам РТК
•
Идеи для популярного блога в Инстаграме
•
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
•
Как сдать невозвратный авиабилет
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Дудинка на Крайнем Севере осталась без отопления и горячей воды
Сибирь 15.03.2020 15:28
Жителя Приангарья обвинили в убийстве ребенка в 2004 году
Сибирь 15.03.2020 14:45
Первую благотворительную пекарню откроют в Новосибирске
Сибирь 15.03.2020 10:06
Дети сгорели в частном доме в Иркутской области
Сибирь 15.03.2020 02:21
Самое популярное
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
14350
WhatsApp начнет автоматически удалять сообщения
6157
iPhone 12 получит удивительную 3D-камеру
5317
Ургант высмеял красноярцев за бурятский театр «Байкал»
3738
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Отмечены первые случаи заражения коронавирусом внутри России
•
Часть россиян лишат права на приобретение оружия
•
Раскрыты характеристики бюджетного смартфона Nokia 5.3
•
Шеф-повар указал на главную ошибку при приготовлении борща
Как это работает
•
World of Warships подарила бонусы абонентам РТК
•
Идеи для популярного блога в Инстаграме
•
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
•
Как сдать невозвратный авиабилет
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Иркутский сенатор один проголосовал против поправок в Конституцию
131
Путин получит право быть президентом до 2036 года
109
Путин одобрил обнуление своих президентских сроков
108
Путин напомнил о Великой Отечественной и пригрозил повторить
100
Правительство увидело погружение России в новую реальность
64