Полет противолодочника Ту-142 над океаном показали на видео

Экипажи Ту-142 отработали навыки полета над безориентирной местностью и слаженность действий при пилотировании без наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Телеканал «Звезда» опубликовал видео полета двух противолодочных самолетов Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота над нейтральными водами Тихого и Северного Ледовитого океанов.

На кадрах также виден сопровождающий противолодочные самолеты истребитель МиГ-31БМ.

Как ранее сообщили в Минобороны, экипажи Ту-142 отработали навыки полета над безориентирной местностью и слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

В ведомстве подчеркнули, что полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.