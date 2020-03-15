Больше половины россиян оказались недовольны зарплатой

Больше половины россиян (57%) считают свой доход несоответствующим объему работы и навыкам. Довольны своей зарплатой 26% населения страны, и лишь 1% считает, что им переплачивают, следует из опроса Райффайзенбанка.

«Доходов россиян не хватает для комфортной жизни, показал опрос Райффайзенбанка. Большинство хотели бы зарабатывать более 50 тыс. рублей в месяц, однако в реальности такой доход получают только 23% опрошенных. Многие рассчитывают на рост доходов в 2020 году, при этом каждый четвертый для этого планирует выйти на дополнительную работу», — приводит ТАСС результаты опроса.

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При этом, согласно опросу, у 42% россиян за последний год доходы не изменились. Еще 30% считают, что их заработок вырос, а 28% заявили, что столкнулись со снижением доходов. Чаще всего зарплата росла вместе с повышением по службе, однако 5% стали зарабатывать больше, открыв свой бизнес, а 6% — за счет инвестиций.

Снижение доходов, в свою очередь, чаще всего было связано с понижением зарплаты (47,5%). Среди популярных ответов также — выход на пенсию (4%), увольнение (6%) и смена вида деятельности (19%).

Роста доходов в 2020 году ожидают только 36% россиян, еще 27% не рассчитывают увеличить свой заработок, а 37% затруднились делать прогнозы.