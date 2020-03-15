Дудинка на Крайнем Севере осталась без отопления и горячей воды

Город Дудинка на севере Красноярского края с населением в 21 тысячу человек остался без теплоснабжения и горячего водоснабжения из-за обрыва на линии электропередачи, сообщает пресс-служба мэрии.

«15 марта в 08.40 (04.40 мск) произошел обрыв на линии электропередачи со стороны Норильска. С целью выявления и устранения аварии на трассу выехали аварийные бригады. В настоящее время в городе прекращена подача горячей воды и отопления», — говорится в сообщении.

В городе было отключено также и электроснабжение. Учреждения здравоохранения были переведены на резервные источники питания. Для подключения остальных социально значимых объектов в работу ввели передвижную автоматизированную газотурбинную электростанцию, сообщили ТАСС в ГУ МЧС Красноярского края.

По данным синоптиков, сейчас в Дудинке минус 16 градусов, к вечеру похолодает до минус 21 градуса.