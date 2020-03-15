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Жителя Приангарья обвинили в убийстве ребенка в 2004 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СК РФ

Следствие предъявило обвинение 41-летнему жителю Слюдянского района Иркутской области в убийстве четырехлетней девочки, пропавшей 24 июня 2004 года с территории базы отдыха «Утулик», сообщает пресс-служба СК РФ.

Следователями в ходе работы по изучению уголовных дел прошлых лет было возобновлено следствия. Совместно с сотрудниками уголовного розыска им удалось установить местонахождение ключевых свидетелей, после допроса которых была установлена причастность жителя Слюдянского района к исчезновению ребенка. Мужчина был задержан.

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На допросе он пояснил, что в тот день в компании своих знакомых распивал спиртные напитки. Затем сел за руль автомобиля. Он предложил товарищам проехать в район базы отдыха «Утулик», где по пути им встретилась потерявшаяся девочка.

«Он посадил ребенка в салон и все находившиеся в автомобиле доехали до лесного массива, расположенного в районе базы отдыха. Пока его знакомые распивали алкоголь, мужчина увел девочку в лес, где убил ее, закопал тело и скрылся с места преступления», — говорится в сообщении.

По информации следствия, причастность обвиняемого к совершению преступления в отношении ребенка подтверждается собранными доказательствами, в том числе ранее данными им признательными показаниями, заключением психофизиологического исследования, проведенного в отношении него, показаниями свидетелей.

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