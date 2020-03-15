Раскрыт результат теста Трампа на коронавирус

Результаты теста президента США Дональда Трампа на наличие коронавируса оказались отрицательными, он здоров, сообщил лечащий врач главы Белого дома Шон Конли.

Коронавирус был ранее диагностирован у главы пресс-службы президента Бразилии Жаира Болсонару Фабио Вайнгартена, недавно контактировавшего с Трампом.

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«После содержательной беседы с президентом относительно тестирования на COVID-19 он решил сдать анализы. Сегодня вечером я получил подтверждение, что тест отрицательный», — цитирует ТАСС врача Конли.

По его словам, «через неделю после ужина с бразильской делегацией в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида у президента по-прежнему нет симптомов заболевания».

К настоящему моменту в США число случаев заражения новым коронавирусом возросло до 2655, умерли 56 человек. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 120 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 142 тысячи человек, почти 5,4 тысячи умерли.