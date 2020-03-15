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Раскрыт результат теста Трампа на коронавирус

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Результаты теста президента США Дональда Трампа на наличие коронавируса оказались отрицательными, он здоров, сообщил лечащий врач главы Белого дома Шон Конли.

Коронавирус был ранее диагностирован у главы пресс-службы президента Бразилии Жаира Болсонару Фабио Вайнгартена, недавно контактировавшего с Трампом.

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«После содержательной беседы с президентом относительно тестирования на COVID-19 он решил сдать анализы. Сегодня вечером я получил подтверждение, что тест отрицательный», — цитирует ТАСС врача Конли.

По его словам, «через неделю после ужина с бразильской делегацией в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида у президента по-прежнему нет симптомов заболевания».

К настоящему моменту в США число случаев заражения новым коронавирусом возросло до 2655, умерли 56 человек. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 120 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 142 тысячи человек, почти 5,4 тысячи умерли.

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