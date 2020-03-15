Раскрыты характеристики бюджетного смартфона Nokia 5.3

Компания HMD Global представит новый бюджетный смартфон — Nokia 5.3 стоимостью в 180 долларов, фишкой которого станет необычно оформленный модуль камеры.

Устройство получит процессор Snapdragon 660 либо Snapdragon 665. Его оснастят оперативной памятью от 3 до 6 гигабайт и флэш-памятью в 64 гигабайтов, сообщает Hi-tech.mail.ru со ссылкой на инсайдеров.

NOKIA 5.3 BLUE LIVE IMAGE LEAKED pic.twitter.com/1nG4SOI705 — TECH IN (@TECHIN35819955) March 9, 2020

Экран с каплевидным вырезом имеет разрешение Full HD+ и диагональ 6,55 дюйма. Разрешение основного сенсора камеры составит 16 мегапикселей, его дополняют один датчик на 5 мегапикселей и два — два датчика по 2 мегапикселя. За автономность отвечает аккумулятор на 4000 мАч.

Инсайдеры опубликовали первые фото устройства. Смартфон отличает необычно оформленный круглый модуль камеры и физический сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне.