Часть россиян лишат права на приобретение оружия

Новое законодательство лишит права на приобретение оружия некоторые категории россиян, в частности, водителей, пойманных пьяными за рулем, сообщил глава Росгвардии Виктор Золотов.

В скором времени появятся дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. «Не будут выдавать лицензии гражданам, два или более раза осужденным за совершение преступления, гражданам, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, а также подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения», — сказал Золотов в интервью РГ.

В то же время для бывших военнослужащих напротив введут послабления. «Предлагается освободить военных пенсионеров от прохождения периодической проверки знания правил безопасного обращения с оружием. Исходим из того, что человек, двадцать и более лет, прослуживший с оружием, этот навык не утратил», — пояснил глава Росгвардии.

#Оружие Право на выстрел: как получить лицензию на оружие?

По его словам, законодательство также обяжет владельцев сообщать в органы Росгвардии о фактах утраты или хищения принадлежащего им оружия.

Медиков также обяжут регулярно сообщать о состоянии здоровья владельцев оружия. После прохождения медкомиссии владелец оружия на пять лет фактически выпадает из зоны контроля по медицинским показателям. «А за пять лет, сами понимаете, может произойти все что угодно. Те же проблемы, кстати, у Госавтоинспекции сегодня. Так вот нам удалось на данном этапе найти с Минздравом России взаимоприемлемое решение», — отметил Золотов.

В России сейчас насчитывается почти 4 миллиона владельцев оружия. В их пользовании находиться пользовании более 6,6 миллиона единиц оружия. В прошлом году за различные нарушения к административной ответственности привлечено 250 тысяч владельцев.