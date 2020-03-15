Путин отказался от международных поездок

Президент России Владимир Путин не планирует на ближайшее время какие-либо зарубежные визиты. Ранее россиянам рекомендовали воздержаться от путешествия за границу из-за пандемии коронавируса.

«Нет, не планирует», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, сказанные им в ответ на вопрос, есть в планах Путина такого рода поездки.

В субботу правительство России рекомендовало гражданам страны воздержаться от путешествия за границу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Мишустин обратился к россиянам

По словам главы координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией премьер-министра РФ Михаила Мишустина, кабинет министров уже обратился ко всем федеральным органам исполнительной власти, чтобы они максимально воздержались от командировок и отменили их, а также поездки в личных целях, а затем распространили рекомендацию на всех россиян.

По данным на 12.00 (мск) 14 марта, общее число заболевших вне Китая выросло на 9751 человека и достигло 61518 человек в 135 странах (и заморских территориях). Количество летальных исходов выросло до 2199 (424 за сутки).

В самом Китае ВОЗ зафиксировала лишь 18 новых случаев заражения и 14 смертей. Общее число случаев заражения в этой стране выросло до 81 021, из них 3194 случая со смертельным исходом.