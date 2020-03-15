Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых

Пришло время ввести прогрессивное налогообложение для россиян с доходом от миллиона рублей в месяц, заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. По предварительно просчитанным моделям, для таких людей НДФЛ составит от 20%.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) исчисляется в процентах от совокупного дохода и на сегодня составляет в России от 13%. Так, 13% взимается с заработной платы, с доходов по договорам подряда, с доходов от предпринимательской деятельности, оказания частных услуг, продажи или сдачи в аренду недвижимости и транспорта.



Повышенная ставка НДФЛ в 35% предусмотрена в случае выигрышей в лотереях свыше 4 тысяч рублей, ряде случаев получения процентов по банковским вкладам, а также доходов участников кредитных потребительских и сельскохозяйственных кооперативов.

«Я считаю, назрел переход к прогрессивному подоходному налогу. Люди должны видеть: тот, кто добился успеха, кто больше получает, — он и платит больше, берет большую нагрузку на себя. Эта очень простая иллюстрация справедливости работает в подавляющем большинстве стран мира. Ее наличие смягчает отношение людей к неравенству, которое ежедневно производит капитализм», — сказал Кузьминов в интервью «Известиям».

По его убеждению, прогрессивный подоходный налог для людей с очень высокими заработками был бы важным позитивным сигналом для населения, 60% которого имеют небольшие доходы.

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При этом налоги не должны повышаться для среднего класса: он опора экономического роста. Это люди с доходами в 100, 200, 300 тысяч рублей в месяц, считает ректор ВШЭ.

«Другое дело, если доход составляет 500 тысяч или миллион. Последняя модель, которую мы рассчитывали и обсуждали с коллегами, — "1 миллион-плюс" и "2 миллион-плюс" в месяц», — уточнил Кузьминов.

Такой категории граждан, по его мнению, можно повысить НДФЛ до 20%. «А с доходами больше 2 миллионов рублей в месяц — и до 25%. Мы не соберем много денег — по оценке Росстата, налогоплательщиков с зарплатой больше миллиона рублей у нас всего 11 тысяч. Но более высокое обложение таких доходов будет восприниматься гражданами как справедливое.

Воспитательный эффект

«У налоговой системы есть ведь и демонстрационный, воспитательный эффект. В то же время Россия останется самой привлекательной страной для тех, кто хорошо зарабатывает: в других странах люди с такими доходами платят подоходный налог в размере от 35 до 60% доходов», — отметил ректор.

Сложнее ситуация с обнулением подоходного налога для людей с достатком ниже прожиточного минимума. Кузьминов еще до назначения Михаила Мишустина премьер-министром обсуждал с ним эту идею: «Михаил Владимирович сказал, что реализация этой меры означала бы вывод из налоговой системы миллионов людей».

«Конечно, без их тысячи рублей в месяц бюджет сможет обойтись, но сам факт, что мы выведем 20% населения из числа налогоплательщиков, даст долгосрочный дестимулирующий эффект в отношении людей к государству, породит психологию иждивенцев. Это действительно серьезный аргумент, и я был должен согласиться», — пояснил ректор.