Фильм дня: «Миллион для чайников»

Старинная вещица производит деньги, как только рядом с ней кто-то испытывает боль — такой сюжет заложен в основу фантастической комедии «Миллион для чайников».

В центе сюжета молодожены Джон и Эллис. У них в руках оказывается антикварная вещь — древний волшебный чайник, который «варит» доллары, как только рядом с ним кто-то испытает боль.



Молодые люди как раз нуждаются в деньгах и мечтают о красивой жизни. Но в чайнике, кроме денег, присутствует некое зло, которое может привести к беде его алчных хозяев.

Режиссером фильма выступила Рамаа Мозли, заключив немного странную, но достаточно интересную идею в свое повествование. Основа размышлений здесь в том, насколько далеко пойдут главные герои, чтобы набить карманы. Победят деньги или разум. Лейтмотив фильма – не в деньгах счастье.

Фильм очень хорош своей натуральностью. Поступки героев совершенно логичны, они получили доступ к быстрым деньгам, им не важно, что за это приходится испытывать боль. Их хитрость и в какой-то мере жадность — вполне объяснимы желанием жить хорошо, попасть в круги элиты. Зрители не дождутся сцены, где бы можно было спокойно осудить героев, они все делают рационально и хотят остаться счастливыми.

Звездного актерского состава в «Миллионе для чайников» нет, скорее поэтому фильм и не вышел в топы, но он от этого не менее интересный. Главные роли исполнили Джуно Темпл и Майкл Ангарано. Рейтинг IMDb: 6.40.