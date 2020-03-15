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Дети сгорели в частном доме в Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Четверо детей погибли в результате пожара в частном жилом доме в городе Тайшете Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

«В частном доме, расположенном на улице Горная в Тайшете, произошло возгорание. В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС были обнаружены тела четырех детей в возрасте 11 месяцев, трех, четырех и шести лет», — говорится в сообщении.

Установлено, что в момент возгорания мать детей находилась во дворе, кормила скот. Следователи выясняют, где в момент трагедии был отец, однако семья в целом характеризуется положительно.

По факту трагедии возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Назначена специальная экспертиза, которая установит причину возгорания.

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