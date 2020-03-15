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«Йокерит» отказался от участия в розыгрыше Кубка Гагарина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Хоккейный клуб «Йокерит» принял решение отказаться от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги из-за распространения коронавируса COVID-19, об этом сообщается на официальном сайте команды.

«Мы провели обстоятельные обсуждения с врачами и игроками нашей команды и вместе пришли к такому выводу. Это очень сложное, но необходимое решение», — заявил председатель правления клуба Яри Курри.

По словам Курри, для команды благосостояние и здоровье людей и общества «имеют первостепенное значение». Решение было принято в соответствии с рекомендациями правительства и Национального института здравоохранения Финляндии.

Первый матч серии между СКА и «Йокерит» должен был пройти 17 марта в Петербурге. Руководство КХЛ пока официально не объявляло о приостановке сезона из-за COVID-19, однако обсуждает такую возможность.

Тема: Распространение коронавируса
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