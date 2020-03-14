Число инфицированных коронавирусом в России резко выросло

В России за сутки зарегистрировано 14 новых случаев заражения COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Все заболевшие за последние две недели посещали Францию, Италию, Германию, Австрию, Испанию, Польщу и Швейцарию. Согласно последним данным, число заболевших в России теперь составляет 59 человек.

Вирус обнаружили у девяти человек в Москве, двух в Кемеровской области, по одному человеку заболели в Московской области, Петербурге и Калининградской области. Все госпитализированные сейчас находятся в инфекционных боксах.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в субботу потребовал сократить число массовых мероприятий по всей стране, а также призвал россиян отказаться от поездок за рубеж.