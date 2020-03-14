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Мишустин обратился к россиянам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин обратился к россиянам и попросил минимизировать все поездки за границу из-за коронавируса, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Мы просим наших граждан минимизировать поездки», — заявил председатель правительства на стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, рассказав про создание координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Глава правительства также рекомендовал работодателям отменить служебные загранкомандировки, ввести во всех регионах страны 14-дневный карантин для возвращающихся из стран с высоким уровнем заражения вирусом и членов их семей.

Властям и службам рекомендовано усилить контроль на границе, в аэропортах и на вокзалах; сократить во всех регионах количество массовых мероприятий; дать право главному санитарному врачу обязывать пациентов находиться на домашнем карантине.

«Наша тактика здесь — работать на опережение. Мы действовали осторожно, но последовательно. Благодаря этому ситуацию удается держать под контролем. Но события развиваются быстро», — подчеркнул Мишустин.

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