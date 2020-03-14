США назвали Су-57 «бесполезным»

Россия занимается пиаром своих военных технологий с помощью перспективного истребителя Су-57, при этом боевая машина пятого поколения не имеет «реального потенциала», полагают американские эксперты.

«Россия продолжает развивать эти системы, несмотря на неспособность финансировать их массовое производство, отчасти потому, что одного лишь наличия военного потенциала часто достаточно, чтобы упомянуть ваше имя в СМИ вместе с более грозными противниками, такими как США или Китай», — пишет Sandboxx.

Издание отмечает, что у США есть сотни действующих самолетов пятого поколения, «в то время как в России их всего 12». По мнению автора материала, «крошечный российский флот истребителей-невидимок» заставляет экспертов ставить эти самолеты наравне с американскими боевыми машинами.

При этом Россия не может запустить серийное производство Су-57, напоминает издание. Однако в материале признается, что наличие подобного перспективного вооружения помогает России успешно продавать технику на мировых рынках.