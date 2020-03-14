Названы отличия коронавируса от гриппа

Специалисты Роспотребнадзора перечислили отличия коронавирусной инфекции от гриппа, перечень опубликован на сайте службы.

Одним из главных отличий вируса COVID-19 от гриппа является скорость передачи: у гриппа он короче и занимает всего три дня, тогда как у коронавируса более длинный интервал, который составляет минимум пять-шесть дней.

Основной причиной передачи гриппа является раннее заражение, пока еще нет симптомов, в первые три-пять дней, тогда как для COVID-19 она не является основной причиной передачи инфекции.

Кроме этого, число вторичных случаев заражения для вируса COVID-19 составляет от 2 до 2,5, что превышает аналогичные показатели у гриппа. Дети практически не заражаются коронавирусом, однако они являются важным фактором передачи вируса гриппа в обществе.

Также указывается, что доля тяжелых случаев для гриппа и коронавируса отличается. У COVID-19 доли тяжелых и критических случаев выше, общий коэффициент смертности от коронавируса составляет 3-4%, смертность сезонного гриппа обычно значительно ниже 0,1%.

«Для COVID-19 данные на сегодняшний день позволяют предположить, что 80% случаев заражения являются легкими или бессимптомными, 15% — тяжелыми, требующими оксигенации, и 5% критическими, требующими вентиляции», — отмечается в сообщении.