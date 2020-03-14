WhatsApp начнет автоматически удалять сообщения

Новые версии WhatsApp получили возможность установки срока хранения сообщений для обычных чатов. Ранее такой функционал работал только для групповых чатов.

В бета-версиях популярного мессенджера пользователи теперь смогут настроить автоматическое удаление сообщений для любых бесед. При этом пользователи могут самостоятельно выбирать, как долго следует хранить беседы.

Сейчас доступны несколько вариантов продолжительности срока хранения сообщений — от 1 часа до года. После активации функции рядом со временем отправки сообщения появляется изображение часов, которое подтверждает, что в будущем сообщение исчезнет.

При необходимости данную функцию можно отключить, выбрав соответствующий пункт меню. Предположительно, что функция станет доступна в стабильной версии WhatsApp в одном из будущих обновлений.