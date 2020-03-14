Дерипаска призвал ввести в России полный карантин

России нужно ввести полный карантин в связи с коронавирусом, заявил российский предприниматель Олег Дерипаска.

«Это не паника, не проявление беспомощности общества, а единственно правильное решение», написал предприниматель в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию с коронавирусом во всем мире.

По мнению Дерипаски, первым делом необходимо полностью закрыть все границы, отменить массовые мероприятия и обеспечить людям возможность провести дома 60 дней. Кроме этого, в стране следует создать расширенный оперативный штаб.

«Если эта эпидемия будет носить бесконтрольный характер, это приведет к последствиям для власти, более серьезным, чем развал страны в 1991 году», — предсказал он, подчеркнув, что Россия пока «не готова к эпидемии».

В России по официальным данным выявлено 47 заболевших коронавирусом, при этом 24 случая инфицирования зарегистрированы в Москве.