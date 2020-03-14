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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Вышел финальный трейлер Doom Eternal

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из игры

Компания Bethesda обнародовала релизный трейлер долгожданного шутера Doom Eternal. Релиз игры состоится 20 марта.

«В этой вселенной есть лишь одна доминирующая форма жизни, и в руке у нее стальной меч возмездия. Станьте Палачом Рока и истребите демонов на Земле и за ее пределами. Они боятся только... ТЕБЯ», — гласит описание трейлера.

Кроме сражений с рядовыми демонами в трейлер попали несколько сюжетных сцен, а также эпизоды схваток с боссами. Выход Doom Eternal запланирован на PC, PlayStation 4, Xbox One и Google Stadia.

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