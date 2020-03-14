Российские школы переведут на дистанционное обучение

Российских школьников переведут на дистанционное обучение в качестве превентивной меры по предотвращению коронавирусной инфекции, соответствующие рекомендации направлены Минпросвещения во все регионы страны.

«У нас уже есть опыт отдельных регионов по масштабному переходу на онлайн-обучение, важно его использовать и в других. Необходимую методическую помощь мы регионам окажем. Это временные меры», — цитирует сайт ведомства главу Минпросвещения Сергея Кравцова.

Также министерство разослало в регионы рекомендации Роспотребнадзора об усилении мер санитарно-эпидемиологического контроля. Региональным органам управления образованием поручено предусмотреть меры своевременных дезинфекционных мероприятий, контролировать графики уборки и проветривания помещений.

В случае остановки обучения на территории школ им рекомендовано выстраивать работу таким образом, чтобы это не сказалось на общем образовательном процессе. Для этого предлагается использовать онлайн-режим учебы.

Ранее власти Москвы и Московской области ввели режим свободного посещения школ на фоне распространения коронавируса.