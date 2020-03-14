Путин подписал закон о поправках в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Госдума приняла законопроект 11 марта, в тот же день он был одобрен Советом Федерации. 14 марта Совет Федерации установил итоги рассмотрения региональными парламентами закона об изменениях к Конституции РФ — все они одобрили поправки.

Теперь закон о поправках должен быть изучен Конституционным судом на соответствие фундаментальным положениям Основного закона. В случае положительного заключения будет объявлено общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

Поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году. Кроме этого, изменения вводят новые требования к главе государства, членам правительства и госчиновникам, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение земель.