НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

США закупят стратегический запас нефти

Источник:
ТАСС
386 7
Фото: © ПАО «Газпром»

Соединенные Штаты закупят максимальные объемы нефти для формирования стратегического запаса, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Учитывая нынешние цены на нефть, я поручил министру энергетики купить за очень выгодную цену большие объемы сырой нефти. Она будет храниться в США и станет стратегическим запасом», — объявил он на пресс-конференции в Белом доме.

Глава государства уточнил, что такой шаг будет полезен всей сфере энергетики США, поможет обеспечить энергетическую независимость страны, а также «позволит сэкономить миллиарды долларов налогоплательщиков».

По словам Трампа, власти намерены заполнить нефтехранилища по максимуму, так как сейчас «отличное время» для массовых закупок. Цена барреля нефти ранее упала на треть из-за разрыва сделки ОПЕК+ с участием России и Саудовской Аравии.

Еще по теме
Правительство увидело погружение России в новую реальность
Экономист спрогнозировал будущее нефти и рубля
Саудовская Аравия нанесет «атомный удар» в нефтяной войне с Россией
Еще три страны вступили с Россией в нефтяную войну
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
•
Российские школы переведут на дистанционное обучение
•
Названы отличия коронавируса от гриппа
•
Ипотека для россиян подорожала из-за обрушения рубля
Подробности
•
Обнуление Путина: как изменится Конституция
•
Рейтинг вирусной опасности: куда ехать не стоит
•
Сугробы победили: Новосибирск станет большой лужей?
•
Комплекс для проживания с животными открылся в Белокурихе
Как это работает
•
World of Warships подарила бонусы абонентам РТК
•
Идеи для популярного блога в Инстаграме
•
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
•
Как сдать невозвратный авиабилет
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Коронавирус добрался до Кузбасса
Сибирь 14.03.2020 16:57
Упавшая с крыши сосулька проломила школьнице голову
Сибирь 13.03.2020 16:16
Кассир на Алтае ночью спас семью из огня
Сибирь 13.03.2020 16:05
Золотодобытчики в Хакасии испортили почву и изменили русло ручья
Сибирь 13.03.2020 15:05
Самое популярное
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
14033
Вышел полный ремейк культовой Half-Life
6357
iPhone 12 получит удивительную 3D-камеру
4434
Ургант высмеял красноярцев за бурятский театр «Байкал»
3459
Обсуждение (7)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
•
Российские школы переведут на дистанционное обучение
•
Названы отличия коронавируса от гриппа
•
Ипотека для россиян подорожала из-за обрушения рубля
Подробности
•
Обнуление Путина: как изменится Конституция
•
Рейтинг вирусной опасности: куда ехать не стоит
•
Сугробы победили: Новосибирск станет большой лужей?
•
Комплекс для проживания с животными открылся в Белокурихе
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

Новая реальность, параллельные миры, путешествия во времени - совсем скоро, от Мишустина!

ifhbrjd

Путин возмутился ростом цен на топливо - 7 Июня 2018.Путин возмутился ростом тарифов в ЖКХ - ВЕСТИ.ru,...

Alvarius7

Как что! Как это значит ЧТО! Конечно же восхищаться, восхищаться нашим великим кормчим, по другому никак...

Alvarius7

Ну все, Воука возмутился, теперь я спокоен, а то что то давно не слышно его возмущений и рывков

TAlex

А рабочим можно тоже платить " адекватную рыночной" зарплату?