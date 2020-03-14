США закупят стратегический запас нефти

Соединенные Штаты закупят максимальные объемы нефти для формирования стратегического запаса, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Учитывая нынешние цены на нефть, я поручил министру энергетики купить за очень выгодную цену большие объемы сырой нефти. Она будет храниться в США и станет стратегическим запасом», — объявил он на пресс-конференции в Белом доме.

Глава государства уточнил, что такой шаг будет полезен всей сфере энергетики США, поможет обеспечить энергетическую независимость страны, а также «позволит сэкономить миллиарды долларов налогоплательщиков».

По словам Трампа, власти намерены заполнить нефтехранилища по максимуму, так как сейчас «отличное время» для массовых закупок. Цена барреля нефти ранее упала на треть из-за разрыва сделки ОПЕК+ с участием России и Саудовской Аравии.