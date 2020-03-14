Ипотека для россиян подорожала из-за обрушения рубля

Крупные банки начинают повышать ставки ипотеки из-за снижения курса рубля. Эксперты полагают, что ставки в ближайшее время массово повысятся на один-два процентных пункта.

Так, ставки уже увеличили «Юникредит-банк» и «Транскапиталбанк», пишут «Ведомости». Готовятся повышать ставки «Абсолют-банк» и «Райффайзенбанк», другие банки также подтвердили корректировку условий в зависимости от экономической ситуации.

В частности, в «Юникредит-банке» ставки выросли по всем ипотечным кредитам на 1,5 процентных пункта. Аналогичное повышение произошло по ипотечным программам в «Транскапиталбанке», исключением стала семейная ипотека.

«Юникредит-банк» и «Абсолют-банк» намерены повысить ставки для тех клиентов, кому ранее одобрили заявки, но с кем договоры не подписаны. Вопрос корректировок ставок рассматривают Альфа-банк, «Открытие», Росбанк, Райффайзенбанк, ВТБ, МКБ, «Уралсиб», «Зенит», СМП Банк.

Остальные банки намерены дождаться заседания Центробанка по ключевой ставке 20 марта, после чего условия ипотеки также могут быть пересмотрены. Участники рынка полагают, что в итоге доступность ипотеки для населения снизится.