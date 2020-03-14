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Россия ужесточила меры против коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Health

Дополнительные меры из-за коронавируса COVID-19 приняты в Москве, сообщил мэр Сергей Собянин в своем личном блоге.

Так, введен обязательный режим самоизоляции на людей, которые живут с вернувшимися из стран с неблагоприятной эпидемической обстановкой по коронавирусу гражданами. С 16 марта вводится свободное посещение школ для учащихся.

Кроме этого, работодателей обязали не допускать на рабочее место сотрудников, которым положен режим самоизоляции. Коронавирус также официально признали обстоятельством непреодолимой силы.

Собянин уточнил, что признание COVID-19 обстоятельством непреодолимой силы «упростит разрешение споров, связанных с неисполнением обязательств». В судебной практике это может освобождать от ответственности, туристам станет проще взыскать компенсацию.

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Свободное посещение школ будет действовать до особого распоряжения, решение об отправке в школу будут принимать родители. Администрация школ обеспечит продолжение образования в дистанционной форме, при этом обычные занятия в школах прерываться не будут.

Свободное посещение школ также введено в Московской области. Ранее в Москве запретили проводить массовые мероприятия численностью более 5 тысяч человек. Ограничение действует до 10 апреля.

По официальным данным, в Москве COVID-19 инфицировано 24 человека. Всего в стране зафиксировано 45 случаев коронавируса.

Тема: Распространение коронавируса
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