Совфед утвердил решения регионов по Конституции

Совет Федерации принял на внеочередном пленарном заседании постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о поправке к Конституции.

Сенаторы утвердили положительные заключения на документ всех 85 российских регионов. Глава комитета палаты по конституционному законодательству Андрей Клишас уточнил, что все региональные парламенты одобрили поправки.

Согласно установленному порядку конституционных изменений, после принятия закона Госдумой и одобрения Советом Федерации не менее 2/3 региональных парламентов должны поддержать документ для дальнейшего рассмотрения.

«За» проголосовали 164 сенатора, против — один, никто не воздержался. Теперь документ с поправками в Конституцию направят президенту Владимиру Путину, далее поправки изучит Конституционный суд.

В случае положительного ответа Конституционного суда глава государства издаст указ о проведении общероссийского голосования, если решение граждан будет положительное, президент издаст указ о включении этих поправок в текст Конституции.