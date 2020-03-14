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Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса.

Введение чрезвычайного режима даст возможность выделить на борьбу с коронавирусом до 50 миллиардов долларов, пишет Reuters. Власти также рассчитывают эффективнее распределять деньги для борьбы с вирусом по штатам.

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Согласно официальным данным, в США зарегистрировано 1268 случаев заражения коронавирусом COVID-19, 33 человека погибли. Ведущие спортивные лиги США приостановили сезоны.

Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса 11 марта. По данным ВОЗ, случаи инфицирования к настоящему моменту зафиксированы в 123 странах и территориях, всего в мире более 137 тысяч зараженных COVID-19.

В Европе эпицентром пандемии стала Италия, где зафиксировано уже около 15 тысяч случаев заражения, при этом 1266 человек умерли от заболевания. В России известно о 45 случаях заражения COVID-19.

Тема: Распространение коронавируса
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