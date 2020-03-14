Россия ограничит авиасообщение с Европой

Россия с 16 марта ограничит пассажирское сообщение со странами Евросоюза из-за коронавируса, говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

В список стран также попали Швейцария и Норвегия, которые не входят в ЕС. Регулярные рейсы из Москвы в столицы стран ЕС и обратно, а также чартерные рейсы в эти города сохранят до вывоза российских граждан домой.

Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса 11 марта. По данным ВОЗ, случаи инфицирования к настоящему моменту зафиксированы в 123 странах и территориях, всего в мире более 137 тысяч зараженных COVID-19.

В Европе эпицентром пандемии стала Италия, где зафиксировано уже около 15 тысяч случаев заражения, при этом 1266 человек умерли от заболевания. В России известно о 45 случаях заражения COVID-19.