НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Девочку из Новосибирска довели до слез наставники детского «Голоса»

Источник:
Sibnet.ru
89 0
Фото: © tumanovasofya instagram.com/tumanovasofya

Школьница из Новосибирска Софья Туманова успешно прошла этап слепых прослушиваний проекта «Голос. Дети», хотя наставники заставили ее расплакаться.

12-летняя Софья Туманова исполнила трогательную песню на английском языке. Первым к девочке повернулся Валерий Меладзе, а Полина Гагарина и Баста нажали на красную кнопку на последних аккордах песни. От неожиданности девочка расплакалась.

За талантливую сибирячку развернулась настоящая война, такая, что Баста назвал агитацию Полины Гагариной — «гагаринкой», имя ввиду гипнотизирующие уговоры певицы, после которых участники безоговорочно выбирают ее команду. Но на этот раз «гагаринка» не сработала, и Туманова пошла в команду Валерия Меладзе.

У юной жительницы Новосибирска уже есть опыт выступления на крупных музыкальных конкурсах. В 2017 году она участвовала в Детской новой волне, также принимала участие в Music Star Kids, Битве Талантов, Поколении NEXT и других проектах.


Еще по теме
Сибиряки атакуют сцену Cоmedy Баттл
Ургант высмеял красноярцев за бурятский театр «Байкал»
Коронавирус сорвал съемки сериала Marvel в Праге
Документальный фильм про Муслима Магомаева покажут по ТВ
смотреть все
Культгид #Мир ТВ #Музыка
КАРТИНА ДНЯ
•
Путина возмутили огромные зарплаты глав госкомпаний
•
Новых инфицированных коронавирусом нашли в России
•
Российские деньги защитили от коронавируса
•
США испытали крупнейший с 1987 года биржевой обвал
Как это работает
•
World of Warships подарила бонусы абонентам РТК
•
Идеи для популярного блога в Инстаграме
•
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
•
Как сдать невозвратный авиабилет
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Упавшая с крыши сосулька проломила школьнице голову
Сибирь 13.03.2020 16:16
Кассир на Алтае ночью спас семью из огня
Сибирь 13.03.2020 16:05
Золотодобытчики в Хакасии испортили почву и изменили русло ручья
Сибирь 13.03.2020 15:05
Мужчина взял гранату для разговора с бывшей
Сибирь 13.03.2020 14:57
Самое популярное
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
13680
Вольерная охота: в чем суть новшества?
7521
Вышел полный ремейк культовой Half-Life
5975
iPhone 12 получит удивительную 3D-камеру
3411
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путина возмутили огромные зарплаты глав госкомпаний
•
Новых инфицированных коронавирусом нашли в России
•
Российские деньги защитили от коронавируса
•
США испытали крупнейший с 1987 года биржевой обвал
Подробности
•
Обнуление Путина: как изменится Конституция
•
Рейтинг вирусной опасности: куда ехать не стоит
•
Сугробы победили: Новосибирск станет большой лужей?
•
Комплекс для проживания с животными открылся в Белокурихе
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Иркутский сенатор один проголосовал против поправок в Конституцию
125
Путин получит право быть президентом до 2036 года
109
Путин одобрил обнуление своих президентских сроков
108
Путин напомнил о Великой Отечественной и пригрозил повторить
100
Подсчитан срок исчерпания Россией финансовых резервов
44