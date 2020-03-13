Девочку из Новосибирска довели до слез наставники детского «Голоса»

Школьница из Новосибирска Софья Туманова успешно прошла этап слепых прослушиваний проекта «Голос. Дети», хотя наставники заставили ее расплакаться.

12-летняя Софья Туманова исполнила трогательную песню на английском языке. Первым к девочке повернулся Валерий Меладзе, а Полина Гагарина и Баста нажали на красную кнопку на последних аккордах песни. От неожиданности девочка расплакалась.

За талантливую сибирячку развернулась настоящая война, такая, что Баста назвал агитацию Полины Гагариной — «гагаринкой», имя ввиду гипнотизирующие уговоры певицы, после которых участники безоговорочно выбирают ее команду. Но на этот раз «гагаринка» не сработала, и Туманова пошла в команду Валерия Меладзе.

У юной жительницы Новосибирска уже есть опыт выступления на крупных музыкальных конкурсах. В 2017 году она участвовала в Детской новой волне, также принимала участие в Music Star Kids, Битве Талантов, Поколении NEXT и других проектах.