Девочку из Новосибирска довели до слез наставники детского «Голоса»

Школьница из Новосибирска Софья Туманова успешно прошла этап
слепых прослушиваний проекта «Голос. Дети», хотя наставники заставили ее расплакаться.
12-летняя Софья Туманова исполнила трогательную песню на
английском языке. Первым к девочке повернулся Валерий Меладзе, а Полина
Гагарина и Баста нажали на красную кнопку на последних аккордах песни. От
неожиданности девочка расплакалась.
За талантливую сибирячку развернулась настоящая война, такая, что Баста назвал агитацию Полины Гагариной — «гагаринкой», имя ввиду гипнотизирующие уговоры певицы, после которых участники безоговорочно выбирают ее команду. Но на этот раз «гагаринка» не сработала, и Туманова пошла в команду Валерия Меладзе.
У юной жительницы Новосибирска уже есть опыт выступления на
крупных музыкальных конкурсах. В 2017 году она участвовала в Детской новой волне,
также принимала участие в Music Star Kids, Битве Талантов, Поколении NEXT и других
проектах.