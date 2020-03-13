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Солистка «Ленинграда» присоседится к Little Big на Евровидении

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © littlebigband, instagram.com/littlebigband

Певица Флорида Чантурия, выступающая с группировкой «Ленинград» и Сергеем Шнуровым, выступит вместе с Little Big на Евровидении, сообщили музыканты в социальной сети.

«Собрали сборную Санкт-Петербурга: на Евровидение-2020 мы поедем расширенным составом – с Флоридой Чантурия (гр. Ленинград) и Юрой Музыченко (гр. The Hatters)», — говорится в сообщении группы.

В ночь с четверга на пятницу Первый канал презентовал клип на песню «Uno» группы Little Big, которая прозвучит на музыкальном конкурсе. В клипе уже появились и Чантурия, и Музыченко. Менее чем за сутки клип собрал больше 4,5 миллиона просмотров.

Тема: Евровидение-2020
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