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Российские деньги защитили от коронавируса

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Российские банкноты обрабатывают специальными антисептическими веществами для защиты от вирусов и микробов, сообщила пресс-служба фабрики «Гознак», которая занимается выпуском денег.

«При изготовлении банкнотной бумаги для российских банкнот применяются специальные добавки с антисептическими свойствами. Поверхность таких банкнот уже не является идеальной средой для размножения бактерий и микроорганизмов», — отмечается в сообщении.

В результате вероятность присутствия патогенных микроорганизмов на рублях минимальна. Однако при этом с точки зрения профилактики при обращении с банкнотами все равно следует тщательно мыть руки.

Ранее стало известно, что Национальный банк Украины планирует не обрабатывать поступающую от банков наличность в течение двух недель, чтобы выдержать предполагаемый инкубационный период коронавируса, а затем снова выпускать ее в оборот.

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