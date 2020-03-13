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Черная дыра «выстрелила» плазмой по Земле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Гигантская черная дыра в составе активного галактического ядра PSO J0309+27 регулярно направляет к Земле струи плазмы, выяснили итальянские астрономы.

Черная дыра оказалась древнейшей из найденных на сегодня учеными, пишет Science Alert. Ее возраст составляет около 13 миллиардов лет, масса объекта сравнима с одним миллиардом Солнц.

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По оценке астрономов, подобные черные дыры возникали спустя примерно миллиард лет после Большого взрыва. Находка располагается на рекордном расстоянии в 27,4 миллиарда световых лет от Земли.

Согласно классификации, PSO J0309+27 является блазером — это особый класс активных ядер галактик, которые образованы сверхмассивными черными дырами. Объекты притягивают огромное количество газа и пыли.

В результате падения большого количества материала в черную дыру он разогревается до фантастических температур. Это и приводит к «выстрелам» гигантскими струями плазмы — так называемыми джетами.

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