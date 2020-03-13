Новых инфицированных коронавирусом нашли в России

Сразу 11 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали за сутки в России, говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

Пять случаев выявлены в Москве, три — в Санкт-Петербурге, по одному — в Подмосковье, Ленинградской области и Пермском крае. Все заразившиеся в последние две недели посещали Италию, Францию и Австрию.

«Результаты подтверждены в установленном порядке. Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории РФ. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», — говорится в сообщении.

При этом один из инфицированных заразился коронавирусом после контакта с больным человеком. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Число официально зарегистрированных случаев заражения в России увеличилось с 34 до 45.

Всего в мире коронавирусом заболели более 134 тысяч человек из более 100 стран. Около 5 тысяч заболевших умерли. Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение COVID-19 достигло стадии пандемии.