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Новых инфицированных коронавирусом нашли в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сразу 11 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали за сутки в России, говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

Пять случаев выявлены в Москве, три — в Санкт-Петербурге, по одному — в Подмосковье, Ленинградской области и Пермском крае. Все заразившиеся в последние две недели посещали Италию, Францию и Австрию.

«Результаты подтверждены в установленном порядке. Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории РФ. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», — говорится в сообщении.

При этом один из инфицированных заразился коронавирусом после контакта с больным человеком. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Число официально зарегистрированных случаев заражения в России увеличилось с 34 до 45.

Всего в мире коронавирусом заболели более 134 тысяч человек из более 100 стран. Около 5 тысяч заболевших умерли. Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение COVID-19 достигло стадии пандемии.

Тема: Распространение коронавируса
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