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Умерла первая заболевшая COVID-19 украинка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован на Украине, умерла 71-летняя жительница Житомирской области, сообщается на сайте национального Минздрава.

«Женщина из Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умерла. МОЗ Украины выражает соболезнования родным», — говорится в сообщении ведомства.

Кабмин Украины ввел карантин во всех учебных заведениях страны, а также запретил проведение массовых мероприятий. Он будет действовать по 3 апреля. На Украине подтверждены три случая инфицирования COVID-19.

Кроме этого, Украина с 16 марта введет запрет на въезд иностранцев, он будет действовать две недели. Власти попросили жителей страны по возможности ограничить выезды за границу.

Тема: Распространение коронавируса
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И что нам всем делать с вашим возмущением.? 😕

corrector

Неправда, рос пропаганда ! Грей Америка врать не будет, обвалы только в России !!

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