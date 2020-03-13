Умерла первая заболевшая COVID-19 украинка

Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован на Украине, умерла 71-летняя жительница Житомирской области, сообщается на сайте национального Минздрава.

«Женщина из Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умерла. МОЗ Украины выражает соболезнования родным», — говорится в сообщении ведомства.

Кабмин Украины ввел карантин во всех учебных заведениях страны, а также запретил проведение массовых мероприятий. Он будет действовать по 3 апреля. На Украине подтверждены три случая инфицирования COVID-19.

Кроме этого, Украина с 16 марта введет запрет на въезд иностранцев, он будет действовать две недели. Власти попросили жителей страны по возможности ограничить выезды за границу.