Сибиряки атакуют сцену Cоmedy Баттл

Юмористы из Новосибирска, Кемерова и Новокузнецка попробуют свои силы в новом сезоне Cоmedy Баттл, проект выйдет на ТНТ 13 марта, сообщает пресс-служба канала.

Среди участников, которые попробую с помощью юмора пробиться на большую сцену — дуэт из Новосибирска «Спасите, помогите». Молодые люди покажут, во что превратится шоу «Пусть говорят», если туда подвезут наркотики.

Кемеровско-смоленский дуэт «Давай потом» расскажет грустную историю, случившуюся с МС Опсосом в продюсерском центре. Петр Евдокимов из Новокузнецка поведает не менее грустную историю из детства о том, что его отец пустил целого гуся на поплавки, а дуэт из Бурятии «Пурбо и Саня» покажут ссору двух лучших друзей.

Кроме сибиряков в выпуске выступят уже знакомые комики, например, на сцену выйдет финалист проекта Александр Бурдашев, знаменитый своим самовлюбленным юмором.

Cоmedy Баттл с сибиряками выйдет на ТНТ 13 марта в 22.00.