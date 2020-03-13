Путина возмутили огромные зарплаты глав госкомпаний

Президент России Владимир Путин признался, что его коробит и задевает ситуация, когда руководство госкомпаний получает непомерно большие зарплаты.

«Меня самого это, честно говоря, задевает и коробит, я согласен», — сказал президент в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину», отвечая на вопрос, как соотносится высокий уровень зарплат таких топ-менеджеров с тем, что они работают в государственных компаниях и получают деньги из бюджета.

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Путин отметил, что это можно объяснить общей рыночной стоимостью услуг управленцев такого уровня. «Не так все просто, как казалось бы на первый взгляд», — констатировал президент. Он добавил, что говорил на этот счет с самими топ-менеджерами, которые пояснили, что «нанимают большое количество иностранных специалистов, они работают эффективно, и они чего-то стоят на рынке, на международном рынке труда».

По словам Путина, госкорпорации «вынуждены их брать и платить им зарплату», адекватную рыночной, при этом соблюдая определенную разницу между уровнем доходов начальников и подчиненных. Он добавил, что нигде в мире руководитель не получает меньше своих работников.