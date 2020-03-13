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Кудрин предрек рост бедности в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Уровень бедности в России в 2020 году может не снизиться, а увеличиться, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в Совете Федерации.

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«Скорее всего, серьезных изменений в лучшую сторону не произойдет. Наоборот, мы встречаемся с вызовами, как минимум, неуменьшения бедности. К сожалению, может быть даже увеличение», — приводит ТАСС слова Кудрина.

Глава Счетной палаты подчеркнул, что ранее ожидался более высокий рост реальных доходов населения и снижение уровня бедности.

По его словам, в настоящее время недостаточно структурных изменений государственных расходов. Необходимо больше вкладывать в человеческий капитал, отметил он.

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