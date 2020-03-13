Золотодобытчики в Хакасии испортили почву и изменили русло ручья

Следователи возбудили уголовное дело из-за нарушений правил золотодобычи в Хакасии, старатели испортили землю и ручей, сообщает СУ СК РФ по региону.

По предварительной версии следствия, в июле 2018 года ООО «Минеральные ископаемые ресурсы» получило лицензию на пользование недрами, включающую поиск и оценку месторождений золота. Но сотрудники добывали золото открытым способом. Они получили не менее 90 граммом золота на сумму более 250 тысяч рублей.

Нарушители сняли плодородный слой почвы на участке площадью 16,9 тысячи квадратных метров, чем причинили ущерб окружающей среде на сумму более 12 миллионов рублей. Действия компании привели к изменению русла ручья. Следователи назначили судебно-экологическую экспертизу.