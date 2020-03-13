Житель Забайкалья взял гранату для разговора с бывшей

Житель города Краснокаменска в Забайкальском крае пришел на разговор с бывшей женой, вооружившись гранатой. Поскандалив, мужчина положил боеприпас в электрощиток, спровоцировав массовую эвакуацию соседей, сообщили региональное ГУ МВД.

#Происшествия Муж взорвал гранату для устрашения жены

Мужчина решил поговорить с бывшей женой, а для убедительности взял РГД-5. Женщина, увидев в руках экс-супруга оружие, не испугалась, а вызвала полицию. Когда «шутник» понял, что скоро приедут силовики, он положил гранату в электрощиток в подъезде.

Силовики эвакуировали испуганных жильцов трех этажей, изъяли боеприпас и увезли его за город, где и взорвали. Полиция возбудила уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством), пишет «Чита.ру» со ссылкой на представителя краевого ГУ МВД.

«Ранее судимый гражданин был доставлен в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством", кроме того, решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности за незаконное хранение боеприпасов», — сообщили полицейские

Правоохранители намерены ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу.