Американских военных связали с появлением коронавируса в Китае

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предположил, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань по вине американских военных.

«Когда в США появился "нулевой" пациент? Сколько людей инфицированы? В какие больницы они были госпитализированы? Вероятно, именно американские военные привезли эпидемию в Ухань. Будьте откровенны! Обнародуйте данные! США должны все нам объяснить!» — приводит ТАСС слова дипломата.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства не уточнил, каким образом коронавирус мог попасть в Ухань с помощью военных США.

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Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию.

Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тысяч человек, около 4,3 тысячи умерли. В России зарегистрированы 34 случая заражения.