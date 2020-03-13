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Черчесов останется главным тренером сборной еще на два года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Дмитрий Садовников / CC BY-SA 3.0

Российский футбольный союз продлил контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым до конца 2022 года, сообщается в Twitter национальной команды.

«РФС ценит работу Станислава Черчесова с национальной сборной <...> Отдельно хотел бы отметить атмосферу в сборной: она стала очень дружной и позитивной. Сборная сегодня открыта, в том числе для болельщиков. Уверен, что у команды большой потенциал и впереди у нас много побед», — отметил президент РФС Александр Дюков.

В случае выхода сборной России из группы в финальном турнире ЧМ-2022 контракт с Черчесовым может быть продлен до 31 июля 2024 года.

Черчесов тренирует сборную России с августа 2016 года. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала на домашнем ЧМ-2018. Этот результат стал лучшим для сборной на чемпионатах мира за всю историю.

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Топ комментариев

PARTIZAN88

Прогиб засчитан)))). Но не надейся, на Лахте2 штат уже набран)))))

Иркут 69

Печально. Российская экономика (тьфу, нефтеномика) на уровне бразильской... И это не предел. Что будет...

ifhbrjd

Дальше - футбол и вечный карнавал!

Muzykant

Так он и не разгибается никогда.

vehkin76

1 рубль = 2 фантикам и всё тут..... за фантики работаем....