Черчесов останется главным тренером сборной еще на два года

Российский футбольный союз продлил контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым до конца 2022 года, сообщается в Twitter национальной команды.
«РФС ценит работу Станислава Черчесова с национальной сборной <...> Отдельно хотел бы отметить атмосферу в сборной: она стала очень дружной и позитивной. Сборная сегодня открыта, в том числе для болельщиков. Уверен, что у команды большой потенциал и впереди у нас много побед», — отметил президент РФС Александр Дюков.
В случае выхода сборной России из группы в финальном турнире ЧМ-2022 контракт с Черчесовым может быть продлен до 31 июля 2024 года.
Черчесов тренирует сборную России с августа 2016 года. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала на домашнем ЧМ-2018. Этот результат стал лучшим для сборной на чемпионатах мира за всю историю.
PARTIZAN88Прогиб засчитан)))). Но не надейся, на Лахте2 штат уже набран)))))
Иркут 69Печально. Российская экономика (тьфу, нефтеномика) на уровне бразильской... И это не предел. Что будет...
ifhbrjdДальше - футбол и вечный карнавал!
MuzykantТак он и не разгибается никогда.
vehkin761 рубль = 2 фантикам и всё тут..... за фантики работаем....