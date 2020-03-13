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Весеннее тепло придет в Восточную Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Выходные в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии обещают быть по-весеннему теплыми. В большинстве районов воздух прогреется до +5 градусов, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

В Забайкальском крае преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура ночью -8… -13, местами -15… -20, по северу до -28 градусов. Днем -2… -7, местами до +4, по северу до -12 градусов. В воскресенье днем +3… +8, по северу от 0 до -5 градусов.

По Бурятии местами небольшой снег. Ветер северо-западный с порывами до 18 метров в секунду. Ночью -4… -9, местами до -14, по северу до -22 градусов. Днем 0…+5, местами +5… +10, по северу до -7 градусов.

В Иркутской области небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Температура ночью -3… -8, при прояснении -13… -18. Днем +6… +11, местами от -3 до +2 градусов. В воскресенье днем +5…+10, местами 0… -5 градусов.


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Зима #Природа #Гео
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