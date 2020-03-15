Сериал о дележе выигрыша «В шаге от рая» покажут на «России 1»

Сериал «В шаге от рая» стартует на канале «Россия 1» с 16
марта, сюжет будет развиваться вокруг дележа крупного лотерейного выигрыша
среди членов одной семьи, сообщает PR-служба ВГТРК.
По сюжету, обычная семья Потаповых выигрывает в лотерею 99
миллионов рублей. Организаторы лотереи сообщают победителям, что для получения
денег им нужно сняться в документальном фильме. Вот только у каждого члена семьи
свои планы на выигрыш: Отцу семейства нужно спасти убыточный бизнес, его дочери
нужны средства на раскрутку музыкальной карьеры, а младшему сыну хочется
произвести впечатление на одноклассников. Потаповым предстоит решить, как
потратить деньги и не упасть в грязь лицом.
«Всё в этом фильме было взято из жизни. И этот проект,
конечно, не про выигрыш в лотерею. Название в «В шаге от рая»
рассказывает про жажду счастья, которая на самом деле лишает нас его. Нам
хочется лучшей жизни, но это мешает наслаждаться той, что у уже есть. А ведь
другой не будет», — рассказал режиссёр сериала Евгений Семёнов.
Главные роли в фильме исполнили Ярослав Бойко, Мария
Миронова, Надежда Маркина и Ольга Павловец. Премьера сериала «В шаге от рая»
состоится на телеканале «Россия 1» с 16 марта в 21.00.