Сериал о дележе выигрыша «В шаге от рая» покажут на «России 1»

Сериал «В шаге от рая» стартует на канале «Россия 1» с 16 марта, сюжет будет развиваться вокруг дележа крупного лотерейного выигрыша среди членов одной семьи, сообщает PR-служба ВГТРК.

По сюжету, обычная семья Потаповых выигрывает в лотерею 99 миллионов рублей. Организаторы лотереи сообщают победителям, что для получения денег им нужно сняться в документальном фильме. Вот только у каждого члена семьи свои планы на выигрыш: Отцу семейства нужно спасти убыточный бизнес, его дочери нужны средства на раскрутку музыкальной карьеры, а младшему сыну хочется произвести впечатление на одноклассников. Потаповым предстоит решить, как потратить деньги и не упасть в грязь лицом.

«Всё в этом фильме было взято из жизни. И этот проект, конечно, не про выигрыш в лотерею. Название в «В шаге от рая» рассказывает про жажду счастья, которая на самом деле лишает нас его. Нам хочется лучшей жизни, но это мешает наслаждаться той, что у уже есть. А ведь другой не будет», — рассказал режиссёр сериала Евгений Семёнов.

Главные роли в фильме исполнили Ярослав Бойко, Мария Миронова, Надежда Маркина и Ольга Павловец. Премьера сериала «В шаге от рая» состоится на телеканале «Россия 1» с 16 марта в 21.00.