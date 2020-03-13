Экономист спрогнозировал будущее нефти и рубля

Укрепление курса рубля возможно при соблюдении нескольких условий, но даже тогда вернуть утерянные позиции национальной валюте будет сложно, сообщила Sibnet.ru доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова.

Провал переговоров стран-участниц соглашения ОПЕК+, когда сторонам не удалось договориться о дальнейшем снижении добычи нефти, вызвал панику на мировом рынке, обрушив цены на черное золото.

Продолжение распространения коронавируса также создало предпосылки для формирования прогноза профицитного нефтяного рынка, что отразилось на удержании нефтяных котировок на уровне 33-34 доллара за баррель, объяснила Сафонова.

«Восстановление нефтяных цен на уровне 40-50 долларов за баррель возможно на фоне восстановления мирового спроса на нефть, а также снижения мировой нефтедобычи и формирования новых договоренностей о вводе ограничительных мер», — добавила доцент.

При таком сценарии курс рубля может укрепиться. Но даже если цены на нефть стабилизируются, а избыток предложения на рынке нефти останется, то рубль все равно не вернется к своим прежним показателям (66-67 рублей за доллар).