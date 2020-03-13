Нефть загрязнила Ангару в Красноярском крае

Следователи проводят проверку после загрязнения нефтью реки Ангары в Красноярском крае, сообщает СУ СК РФ по региону.

По предварительным данным, авария произошла на территории Мотыгинской нефтебазы «Северный». Возник прорыв по месту шва трубопровода с дизельным топливом, в результате чего нефть попала на лед реки Ангара, что привело к загрязнению окружающей среды. Объем разлитого топлива составил 95,4 тонны.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизу, опросили сотрудников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.