Семьи с детьми отказались от поездок за границу на майские праздники

Большинство семей с детьми не планирует уезжать за границу на майские праздники из-за непростой экономической ситуации, а также из-за распространения коронавируса. Россияне собираются путешествовать внутри страны, сообщила пресс-служба «АльфаСтрахования».

Почти 80% всех авиабилетов приобретаются для поездок по России. Самыми популярными семейными направлениями среди россиян для отдыха в предстоящие майские праздники станут Сочи, Москва, Симферополь, Уфа и Махачкала.

В первую десятку предпочтений также попали Анапа, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Тюмень и Краснодар. При подборке направлений эксперты Aviasales учитывали ранние бронирования на май, в которых был хотя бы один ребенок.

Те, кто все же решил отправиться за рубеж, предпочитают брать билеты в Ларнаку, Дубай и Тель-Авив. В этих городах в мае чаще всего уже начинается пляжный сезон. Однако перелеты туда стоят значительно дороже.